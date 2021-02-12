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  4. Ümraniye’de korkutan çatı yangını: Binadakiler tahliye edildi

Ümraniye’de korkutan çatı yangını: Binadakiler tahliye edildi

12.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Ümraniye’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinleri ise apartmandan tahliye edildi.
Yangın, Ümraniye ilçesine bağlı Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ile çatı katından başlayan yangın alt kattaki daireye de sıçrayarak alevlerin büyümesine neden oldu. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina sakinlerini dışarı çıkartırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.

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