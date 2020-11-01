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Ümraniye’de korkutan gecekondu yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:54 | Son Güncelleme

Ümraniye Topağacı Mahallesi’nde çıkan yangında bir gecekondu alevlere teslim oldu.

Ümraniye Topağacı Mahallesi’nde çıkan yangında bir gecekondu alevlere teslim oldu. Yanan gecekondu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ümraniye Topağacı Mahallesi Kalender sokak üzerinde bulunan gecekonduda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekondunun tamamını sardı. Vatandaşlar yangına hortumlarla müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı esnada evde bulunan 2 kişi dışarı çıkarak yangından kıl payı kurtuldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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