Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- ÜMRANİYE'de kuran kursunda yatılı kalan 6 öğrenciyi istismar ettikleri ve onlara eziyet ettikleri gerekçesi ile tutuklu yargılanan 3 sanık, "Çocuğun zincirleme cinsel istismarı" ve "Çocuğa eziyet" suçlarından toplam 139 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye'de Fıkıh-Der'e bağlı Kuran kursunda yatılı kalan çocukları istismar ettikleri iddiasıyla haklarında “çocuğun cinsel istismarı" ve “eziyet" suçlarından dava açılan üç sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer I., Hacı S. B. ve Tarık B. ile avukatları ve mağdur 3 öğrenci ile avukatları katıldı.

KURSUN SORUMLUSU KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDU

Kursun sorumlusu olan tutuklu sanık Ömer I., kendisine iftira atıldığını savunarak, "Bu adam malımı çaldı, gasp etti diyemezsiniz. Tek iftira atacağınız konu bu. Bu cemaati çökertme derdindeler. Allah huzurunda da bu insanlar benimle hesaplaşacak" dedi.

Tutuklu sanık Tarık B., kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Böyle bir iftiradan dolayı karşınıza geçtiğim için sizden ve heyetten özür dilerim. 12 yaşımdan beri 5 vakit namaz kılan bir insanım. Ben işletme okudum. Kendi dini dürtülerimi tatmin etmek için hocamın dizinin dibine çöktüm. Ben öğretmenim, beraatimi istiyorum. Bir öğretmen kolay yetişmiyor. Benim hayatım ve mesleğim yanacak. Yuva kurmak, çoluk çocuğa karışmak istiyorum" dedi. Aynı zamanda diğer sanık Tarık B.'nin kardeşi olan Hacı Serkan B., kimseyi istismar etmediğini savunarak, "Üniversite bitirdiğim halde imam olmak istedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, kendilerine iftira atıldığını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istediler.