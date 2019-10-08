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Ümraniye'de market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

Market çalışanının kafasına silah dayayarak bir miktar para gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Gasp anları marketin güvenlik kameralarına da yansıdı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de market çalışanının kafasına silah dayayarak bir miktar para gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de saat 21.36 sıralarında Çakmak Mahallesi Akasya Sokak'taki bir marketten para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Bayer G'yi Ümraniye'de, gasp olayını gerçekleştiren Levent K'yı ise Sultanbeyli'de yakaladı.

Şüpheli Levent K'nın üzerinde, olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde markete giren şüphelinin, kafasına silah dayadığı market çalışanını tehdit ederek kasadaki paraları alma anı görülüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü gasp Gasp Büro Amirliği market soygunu

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