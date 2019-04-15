Ümraniye'de metro inşaatı göçüğü soruşturması: 16 kişiye dava açıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği metro inşaatı göçüğüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 kişi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği, istasyonun yanında bulunan sitenin güvenlik görevlileri Güray Halat ve Mehmet Altun'un göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 16 KİŞİ HAKKINDA 15 YILA KADAR CEZA İSTENDİ İddianamede, aralarında yüklenici firmanın proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez'in bulunduğu 16 şüpheli yer alıyor. İddianamede bilirkişi raporuna atıfla 16 şüphelinin asli kusurlu, ölenler Güray Halat ve Mehmet Altun'un kusursuz olduğu bilgisine yer verilerek, 16 şüphelinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ Savcılık, alt yüklenici firmada iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Tuğrul Görgüç hakkında ise takipsizlik kararı verdi.

