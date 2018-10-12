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Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de 300 metrekarelik mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de 300 metrekarelik mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI 1 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALDI İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken itfaiye erleri içerideki yanan tahta parçalarını dışarıya çıkardı. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. BAZI VATANDAŞLAR YANGINI OTURDUKLARI EVLERİNDEN İZLEDİLER Polis ekipleri yangını izleyen vatandaşları uzaklaştırırken olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlarda yangın çıktığı iş yerinde apartmanların penceresinden izledikleri görüldü. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde içerisinde hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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