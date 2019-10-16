HABER

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:13 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yukarı Dudullu Mahallesi İnceyay Sokak üzerinde bulunan tek katlı mobilya cila atölyesinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Çavuşbaşı, Kayışdağı, Kartal ve Kadıköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki binalara sirayet etmemesi için büyük çaba harcadı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.
Mahalle sakini Serdal Varal, “Biz dernekte oturuyorduk. Haber geldi, arabalarınızı alın oradan diye. Araçları almaya geldik. Ufak bir ateş vardı. Ondan sonra birden alevlendi. Hızlı bir şekilde yanmaya başladı. Birden parladı. İtfaiyeyi çağırdık, bekledik. Allaha şükür yaralı ve can kaybı yok" dedi.
Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber)Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın(Geniş Haber)Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın(Geniş Haber)Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın(Geniş Haber)Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!
GÜNCELLEME - Sosyal medyada terör propagandasına tutuklamaGÜNCELLEME - Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.