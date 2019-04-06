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ÜMRANİYE'DE MOBİLYA MAĞAZASI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 03:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ümraniye'de mobilya mağazasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Ümraniye'de mobilya mağazasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını iki saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde 3 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri merdiven aracına çıkarak alevlere teslim olan mağazayı tazikli suyu ile müdahale etti. Ekipler yangını yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla yangını görüntüledi. Sağlık ekipleri yangın yerinde herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken iki iş yerinde hasar oluştu.
İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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CEP TELEFONU KAMERASI
-Alev alev yanması
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
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-Mobilya mağazası alev alev yanması
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Polis ve sağlık ekipleri
-Yangın yerinde cep telefonu kamerası çeken vatandaşlar
-Yangını izleyenler
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

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