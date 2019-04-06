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Ümraniye'de mobilya mağazası alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:10 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de mobilya mağazasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de mobilya mağazasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını iki saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde 3 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri merdiven aracına çıkarak alevlere teslim olan mağazayı tazikli suyu ile müdahale etti. Ekipler yangını yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla yangını görüntüledi. Sağlık ekipleri yangın yerinde herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken iki iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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