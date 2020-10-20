HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çalıp kaçtı

Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çalıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Motosikletin çalınma anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin motosikleti saniyeler içinde çalıp kaçtığı yer alıyor.
Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Dere Sokak üzerinde 13 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Rıdvan F.A.(29), O.B. isimli şahsa ait motosikleti çalarak kaçtı. O.B.’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Rıdvan F. A.’nın Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Yenilik Sokak’ta bulunan bir iş yerinde yaptıkları aramada çalınan motosikleti parçalanmış halde buldu.

Tutuklandı
Gözaltına alınan Rıdvan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim’de Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Rıdvan F.A.’nın ‘Bisiklet Hırsızlığı’ ve ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi.
Hırsızlık anı kamerada
Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin motosikletin yanına gelerek bir süre etrafı gözetlediği, ardından kilidini kırdığı motosikleti saniylere içinde çalarak gittiği görülüyor. Şüpheli şahsın rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacakMeral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü... Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...
1/
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma
HDP'li vekil hakkında soruşturma
Lavabo açarken kullandığı ürün bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Esenyurt'ta dehşet anları! Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Kırmızı bültenle aranıyordu! Ahmet Bal etkisiz hale getirildi
Ahmet Bal etkisiz hale getirildi!
Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız: Hayatımı bitirdi
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.