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Ümraniye'de otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 03:50 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bir otomobil nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Ümraniye'de otomobil alev alev yandı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ÜMRANİYE'de bir otomobil nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde gece saat 01:00 sıralarında alevler yükseldi. İddiya göre, Munzur Sokak'ta önce patlama sesleri duyuldu ardından da bir otomobilin alev alev yandığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü araçtan geriye ise hurda yığını kaldı. Emrah Sarı'ya ait olduğu öğrenilen araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından çevrede bulunan ağaçlara da su sıktı.

"SİYAH GİYİNİMLİ BİRİ AŞAĞIYA DOĞRU GİTTİ" İDDİASI
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, aracın yanından önce siyahlı bir adam aşağı doğru kaçarak uzaklaştı. Ardından da patlama sesleri yükselmeye başladı.

KENDİ ARACI OLDUĞUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİ
Ankara'ya taşınmak için hazırlık yapan otomobilin sahibi Emrah Sarı, önce patlama seslerinin duyulduğunu anlattı. Sarı, "Saat 00.00 gibi yattık. Saat 01.00sıralarında sesler gelmeye başladı. Ama sesler uzaktan geliyordu. Evim yukarıda olduğu için aracım kapının önündeydi. Komşum aradı, araba nerede diye sordular bana. Evin önünde dedim. Sonra dışarı çıktığımda aracımın mezarlığa getirildiğini ve yakıldığını gördüm. Aracın anahtarı cebimde. Ankara'dan dün akşam geldim. Eşyalarımı topluyordum. Böyle bir olay olmuş" diye konuştu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇEVREDE YARALI ARADI
Mahalle sakinlerinin araçtan bir kişinin koşarak çıktığını iddia etmesi üzerine sağlık ekipleri çevrede araştırma yaparak, yaralı birinin olup olmadığına baktı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir yaralıya ulaşılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araç sahibi Emrah Sarı'nın ifadesi üzerine polis ekipleri aracı kundaklayan kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Ümraniye'de otomobil alev alev yandıÜmraniye'de otomobil alev alev yandıÜmraniye'de otomobil alev alev yandıÜmraniye'de otomobil alev alev yandı

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