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Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara daldı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada toplam 5 araç zarar gördü.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Özer'in kullandığı 34 JD 4452 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. 5 araçta da hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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