- ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN GECEKONDUYA GİRME ANI KAMERADA

- Kaza yapan otomobil gecekondunun oturma odasına girdi.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Ümraniye'de başka bir araçla çarpışan otomobil, yoldan çıkarak bir gecekondunun içine girdi. Aracın girdiği odada kimsenin olmaması olası facianın önüne geçerken kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı ve aracın gecekonduya girmesi kamaralara yansıdı.

Huzur Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 HY 1992 plakalı otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen 34 NP 7287 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 1992 plakalı araç, yol kenarında bulunan bir gecekondunun duvarını yıkarak, oturma odasına girdi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada evin oturma odasında kimsenin olmaması olası facianın önüne geçerken, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gecekonduya giren otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan diğer araç sürücüsü ayakta tedavi edildi.