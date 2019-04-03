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- ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN GECEKONDUYA GİRME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

- Kaza yapan otomobil gecekondunun oturma odasına girdi.

- Kaza yapan otomobil gecekondunun oturma odasına girdi.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Ümraniye'de başka bir araçla çarpışan otomobil, yoldan çıkarak bir gecekondunun içine girdi. Aracın girdiği odada kimsenin olmaması olası facianın önüne geçerken kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı ve aracın gecekonduya girmesi kamaralara yansıdı.
Huzur Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 HY 1992 plakalı otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen 34 NP 7287 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 1992 plakalı araç, yol kenarında bulunan bir gecekondunun duvarını yıkarak, oturma odasına girdi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Bu sırada evin oturma odasında kimsenin olmaması olası facianın önüne geçerken, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gecekonduya giren otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan diğer araç sürücüsü ayakta tedavi edildi.

EVSAHİBİ: DEPREM OLDU SANDIM
Evinin otuma odasına otomobil giren ev sahibi Akif Yılmaz, "Ben yatıyordum. Deprem oldu sandım. Kalktığımda dışarıda iki tane araba çarpışmış. Bir tanesi salonun içerisine girmiş. Yani şu anda mağdur bir şekilde bekliyoruz." dedi.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobil yolun ortasında çarpışıyor. Siyah otomobil daha sonra yolun kenarında bulunan bir evin duvarını yıkıyor. Kazayı gören bir kişi olay yerine doğru koşuyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kaza anı
-Aracın evin duvarını yıkması
-Kazayı gören bir kişinin koşması
(AKTÜEL)
-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Araçların çekilmesi
-Aracın girdiği evden görüntü
-Ev sahibi ile röportaj
-Genel ve detaylar

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