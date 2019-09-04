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Ümraniye’de özel halk otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 23:01 | Son Güncelleme

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı.

Ümraniye’de özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. Otobüs itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, akşam saat 21.20 sıralarında TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde giden 522ST Sultanbeyli-Mecidiyeköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüs şoförü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle bölgede çift yönlü yoğun trafik oluştu. Tahliye edilen yolcular farklı bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Ümraniye’de özel halk otobüsü alev alev yandı

Ümraniye’de özel halk otobüsü alev alev yandı

Ümraniye’de özel halk otobüsü alev alev yandı

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