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Ümraniye'de özel halk otobüsünün kamyonete çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de dörtyol kavşağında özel halk otobüsü kamyonete çarptı.

Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE'de dörtyol kavşağında özel halk otobüsü kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı. Kaza saat 09.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiy göre 34 VV 1756 plakalı halk otobüsü, dörtyol kavşağına giren 34 GN 6359 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır, otobüs içindeki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsünün kamyonete çarpması görülüyor.

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