Ümraniye'de park halindeki bir minibüs kundaklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir minibüs kundaklama sonucu çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi.

Necip Fazıl Mahallesi Sudenaz Sokağı'nda park halindeki Osman Aksu'ya ait 34 EYN 04 plakalı minibüste yangın çıktı.

Evinin önüne park ettiği aracının yandığını gören Aksu ile çevredekilerin müdahale etmek istediği alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının minibüsün bulunduğu alandaki evlere sirayet etme riskine karşı çevredeki evler boşaltıldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Geniş güvenlik önlemleri alınan sokakta polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Minibüsün sahibi Osman Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın çok kısa sürede geliştiğini ve alevlerin her yeri kapladığını söyledi.

Park halindeki aracının evin ön kapısına yakın olması nedeniyle panik yaşadıklarını belirten Aksu, şöyle konuştu:

"Uyuyorduk, birden bağrışmalara ve alevlerin içeriye vuran yansımasına uyandık. Dışarı çıktığımızda zaten yanıyordu. Elim ayağım tutuldu, ne yapacağımı şaşırdım. Bir iki kişinin sokaktan kaçarak uzaklaştığını görenler olmuş. Bizler görmedik ama görenler varmış. Alacak verecek meselesi nedeniyle birkaç kişiyle sorun yaşadık fakat kimseyle bizim bu kadar büyük bir sorunumuz olmadı. Polis ekipleri olayı inceliyorlar. Umarım kim yaptıysa yakalanır."

