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Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 06:55 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) ÜMRANİYE'de park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken önünde bulunduğu binada hasar oluştu.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi Sudenaz Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın önünde park halinde bulunan Osman A.'ya ait minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇ KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLKEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ
İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracının park halinde bulunduğu binada ve elektrik direğinde de yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

ARACIN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yanan araca müdahale etmeye çalışan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Aracın alev alev yanma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KUNDAKLAMA İDDİASI
İtfaiye ekipleri aracın içerisinde inceleme yaparken polis ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Yangın söndürülmesinin ardından ekiplerin yarım saat çalışmasıyla bölgede yeninden elektrikleri geldi. Polis ekiplerin olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandıÜmraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandıÜmraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

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