HABER

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) ÜMRANİYE'de park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken önünde bulunduğu binada hasar oluştu.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi Sudenaz Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın önünde park halinde bulunan Osman A.'ya ait minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇ KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLKEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ

İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracının park halinde bulunduğu binada ve elektrik direğinde de yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

ARACIN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yanan araca müdahale etmeye çalışan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Aracın alev alev yanma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

İtfaiye ekipleri aracın içerisinde inceleme yaparken polis ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Yangın söndürülmesinin ardından ekiplerin yarım saat çalışmasıyla bölgede yeninden elektrikleri geldi. Polis ekiplerin olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!
Çukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyorÇukurca'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.