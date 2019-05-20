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Ümraniye'de park içindeki kafe alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

 ÜMRANİYE'de bir park içindeki kafe alev alev yandı.

Ümraniye'de park içindeki kafe alev alev yandı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir park içindeki kafe alev alev yandı.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan Trabzon Park içindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda bulunan parktaki yangın sırasında yükselen yoğun duman görenler orman yangını sandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevke dildi. Yangına müdahale eden itfaiye yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken olayda yaralanan yada ölen olmadı.

(FOTOĞRAF)

(Alevli görüntülerle) Ümraniye'de park içindeki kafe alev alev yandı(Alevli görüntülerle) Ümraniye'de park içindeki kafe alev alev yandı(Alevli görüntülerle) Ümraniye'de park içindeki kafe alev alev yandı(Alevli görüntülerle) Ümraniye'de park içindeki kafe alev alev yandı

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