- Ümraniye’de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı.

IHAAW094935-ASA\/01-03-2019 \n- \u00dcmraniye\u2019de polis, uzun zamand\u0131r takip etti\u011fi h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u00e7etesinin bulundu\u011fu arac\u0131n lastiklerine ate\u015f a\u00e7arak arac\u0131 durdurdu. \u015eah\u0131slar k\u0131sk\u0131vrak yakaland\u0131. \n01.03.2019 09:49:35 TSI\nNNNNPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerBBDSO'dan 'T\u00fcrk-Yunan Dostluk Konseri'Evlerden \u00e7eyiz e\u015fyas\u0131 ve bebek arabas\u0131 h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131na 3 g\u00f6zalt\u0131
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