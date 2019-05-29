Ümraniye’de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul servisine çarptı. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

\u00dcmraniye\u2019de polisin uygulama noktas\u0131ndan ara\u00e7la ka\u00e7an \u015fah\u0131slar, \u00f6nce bir otomobile ard\u0131ndan da okul servisine \u00e7arpt\u0131. Olayda 1\u2019i a\u011f\u0131r 2 ki\u015fi yaralan\u0131rken \u015f\u00fcpheliler k\u0131sk\u0131vrak yakaland\u0131.\u00d6l\u00fcme y\u00fcr\u00fcd\u00fc! '\u015eeytan' diye ba\u011f\u0131rd\u0131 ve...3 y\u0131l sonra cesedine ula\u015f\u0131lan i\u015f adam\u0131n\u0131n katil zanl\u0131lar\u0131 hakk\u0131nda karar \u00e7\u0131kt\u0131Tekneleri batan ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri sahil g\u00fcvenlik ekipleri kurtard\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum