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ÜMRANİYE'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAZA İLE SONLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA  Tuzla'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Polisin uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler Ümraniye'ye vardığında havaya ateş açmaya başladı.

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Tuzla'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Polisin uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler Ümraniye'ye vardığında havaya ateş açmaya başladı. Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için Muhterem Sokak üzerinde aracın lastiklerine ateş etti. Kaldırıma çarpan araçtaki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki diğer 7 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü
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-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Minibüsün görüntüsü
-Minibüsteki kurşun izleri
-Polisin çalışmaları
-Genel ve detay

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