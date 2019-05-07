ÜMRANİYE'DE SERAMİK ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Ümraniye'de sabah saatlerinde seramik atölyesi olarak kullanılan tek katlı binada yangın çıktı. Yangın saat 04:00 sıralarında Topağacı Mahallesi Günaydın sokakta bulunan tek katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre Seramik atölyesi olarak kullanılan tek katlı binanın çatısında bulunan ahşap malzemelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri kovalarla ve su hortumlarıyla yaptı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ahşap atölyesi olarak kullanılan binada hasar meydana gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

KÖPEĞİ SON ANDA KURTARDILAR

Yangın sırasında binanın yakınında bulunan yavru bir köpekte vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Korktuğu her halinden belli olan yavru köpeği vatandaşlar severek sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan bina (cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Su dolu kovalar

-Kurtarılan köpek

-Röportaj

-Hazır bekleyen sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

