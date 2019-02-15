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Ümraniye'de servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de kavşakta bir kamyonet ile banka çalışanlarını taşıyan servis midibüsü çarpıştı.

Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de kavşakta bir kamyonet ile banka çalışanlarını taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişinin bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza saat 07.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Hoca Nasreddin Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Esen'in kullandığı bir bankaya ait servis midibüsü ile Buğra Saltuk'un kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 yolcunun bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kazada servis aracındakiler yaralanmazken kamyonet sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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