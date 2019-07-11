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Ümraniye'de silahla vurulan avukat öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de silahla ağır yaralanan avukat Hüseyin Yama hayatını kaybetti.

Ümraniye'de silahla vurulan avukat öldü

Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de silahla ağır yaralanan avukat Hüseyin Yama hayatını kaybetti.
Olay geçtiğimiz pazartesi saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Derya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K.'nin silahından çıkan kurşunla avukat Hüseyin Yama ağır yaralandı. Gözaltına alınan Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada Yama'yı yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Hastaneye kaldırılan Yama tüm müdahalelede rağmen hayatını kaybetti.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Barosu mensubu meslektaşımız Hüseyin Yama hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve başta İstanbul Barosu mensupları olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu tür hain saldırılar, bizleri savunma mesleğini en iyi şekilde yerine getirme idealimizden döndürmeyecektir" denildi.

(FOTOĞRAF)

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