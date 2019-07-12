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Ümraniye’de silahlı 3 şahıs bir kişiye kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir vatandaş, kimliği belirsiz 3 şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Ümraniye’de silahlı 3 şahıs bir kişiye kurşun yağdırdı

Ümraniye’de bir vatandaş, kimliği belirsiz 3 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.
Ümraniye Huzur Mahallesi Yiğitoğlu Sokak’ta yaşanan olayda E.G. isimli vatandaş, bir marketten çıktığı sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. E.G. bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden siyah bir araçla uzaklaştılar. Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen olay yerine gelerek yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptılar. Yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Silah sesini duyup olay yerine giden Özgür Özel, "Çocuklar kapıda oynuyordu, bir anda silah sesi geldi. Ben maytap patlatıyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda bir inleti geldi. Baktığımda 3 kurşunla bacağından vurulmuş. Kanaması vardı. Biz baskı yaptık yarasına. Kafasından darp izi vardı. Ondan sonra ambulansla gitti. Olayın neden çıktığıyla ilgili bir bilgim yok. Vurulan kişi bu mahallenin insanı değil. Burada oturmuyor. Vuran kişiyi göremedim. Sesi duyduktan sonra çıktım" ifadelerini kullandı.

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