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  4. Ümraniye'de silahlı kavga

Ümraniye'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de mermer satışı yapan bir işyeri sahibi ile inşaat malzemesi satan işyeri sahibi arsında malzeme koyma nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de mermer satışı yapan bir işyeri sahibi ile inşaat malzemesi satan işyeri sahibi arsında malzeme koyma nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, saat 14.30 sıralarında Esenkent mahallesi Hoca Nasreddin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, burada mermer satan Cüneyt Pınar, iş yerinin önüne malzeme koymasından dolayı komşularıyla tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Cüneyt Pınar, silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Pınar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, silahla birlikte 1 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan Cüneyt Pınar'ın kardeşi komşusunun işyerine gelerek tehditler savurdu. Bu sırada işyerinde bulunanlar ile yaralının kardeşi arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
İşyerinde çalışan Umut Pınar, “Bizim işyerinin önüne malzeme koydular. Biz de birkaç kez malzemeleri almalarını söyledik. Dayım aşağıya indi. Kavgada bir kişi dayıma 3-4 el ateş etti. Bacağından ve karnından vuruldu. Hastaneye götürüldü" dedi
Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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