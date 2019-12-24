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Ümraniye'de silahlı market soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de market'e gelen silahlı  kişi,  çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de market'e gelen silahlı kişi, çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, saat 14.00 sularında Altınşehir Mahellesi Şengül sokakta üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Elinde tabanca bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi, market çalışanlarını tehtdit ederek kasadaki paraları istedi. Bir miktar parayı aldıktan sonra olay yerinden koşarak kaçan soyguncu aranıyor. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken.marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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