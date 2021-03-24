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Ümraniye’de silahlı saldırı: 1 yaralı

24.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de müteahhit olduğu iddia edilen bir kişi alacak verecek problemi yaşadığı bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Ümraniye’de müteahhit olduğu iddia edilen bir kişi alacak verecek problemi yaşadığı bir şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçarak uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ümraniye Atakent Mahallesi Atakan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit olduğu belirtilen Şakir Y. isimli vatandaş, cadde de yaya olarak yürüdüğü esnada husumetlisi olan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Şakir Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan şahıs ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yerden yatan yaralı Şakir Y.’yi çevredeki hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği noktada tüm bulguları araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören görgü tanığı, “Biz camide çocuklar ile ders yapıyorduk. Silah sesleriyle çocuklar korktu. Dışarı çıktığımızda bir kişi kanlar içerisindeydi. Hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.

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