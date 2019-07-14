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Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de yolcu kapma yarışına girdiği iddia edilen otobüs şoförleri arasında kavga çıktı.

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de yolcu kapma yarışına girdiği iddia edilen otobüs şoförleri arasında kavga çıktı. Otobüse binen şoförün direksiyon başındaki şoföre sopayla vurduğu anla yolcuların cep telefonuyla kaydedildi.

Ümraniye'de iddiaya göre duraklara daha önce girerek, yolcu almak isteyen iki şoförün arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü direksiyon başındaki sürücüye sopayla vurmaya başladı. Yolcular, kavgayı araya girerek güçlükle ayırdı. Kavganın ardından şoförler seferlerine devam ederken, kavga anları yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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