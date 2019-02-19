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Ümraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

  ÜMRANİYE'de  aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan pompalı tüfekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kamerada

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan pompalı tüfekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında elinde bıçak olan bir kişinin pompalı tüfekle vurulma anı, saniye saniye görüntülendi.
Esenevler Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü iddialara göre aralarında husumet olan iki grup arasındaki kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanıldı. Gruptakilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırınca, gruplar arasında kavga çıktı. Bir kişi apartmandan pompalı tüfekle çıkarak diğer grubun üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede pompalı tüfekli kişi yere düştü. Bu kişi pompalı tüfeği yerden ateşleyerek elinde bıçak olan kişiyi vurdu. Yaralanan kişi kendisini almaya gelen bir araca binerek hızla olay yerinden kaçtı. Pompalı tüfekli kişi kaçan aracın arkasından ateş etmeye çalıştı. Ancak tüfek ateş almadı. Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Ümraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kameradaÜmraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kameradaÜmraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kameradaÜmraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kamerada

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