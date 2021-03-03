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  4. Ümraniye’de sokak ortasında silahlı dehşeti yaşattı: Kaçarken kaza yaptı

Ümraniye’de sokak ortasında silahlı dehşeti yaşattı: Kaçarken kaza yaptı

03.03.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de bir şahıs tartışmakta olduğu kişiye kurşun yağdırdı.

Ümraniye’de bir şahıs tartışmakta olduğu kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefe olan şahıs yaralanırken kaçan zanlı kaza yaparak yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Şerifali Mahallesi Öztekin Caddesi 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre alacak verecek olayından dolayı şahıs araca yaklaşarak kapısını açtı ve araçta bulunan kişilere kurşun yağdırdı. Silahla bir kişiyi bacağından vurdu. O esnada diğer kişi arabadan hızla çıkarak koşmaya başladı ve zanlı arabanın etrafında koşarak kaçmaya çalışan kişiye ateş etmeye devam etti. Silahlı saldırgan dakikalarca kovaladığı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden hızla aracı ile kaçarken kaza yaparak kendini yaraladı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp hastaneye kaldırıldı.

Alacak verecek meselesi olduğunu anladım
Olayın yaşandığı yerde ki bir esnaf "Bir grup tartışma yaşandı araçtaki şahıslardan biri ilk önce aracın içindekilerden birini vurdu sonradan da diğer kaçmaya çalışanı araç dışında ateş etti ama onu vuramadı, araç etrafında kovaladı. 2 el ateş etti sonra bıraktı kaçtı. Yaralılardan biride diğer gören arkadaşlarına söyledi arka caddede taksiye binip gitti. Alacak verecek meselesi olduğunu anladım çünkü dolandırdınız beni diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

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