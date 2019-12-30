HABER
  4. Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu

Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 20:35 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Sokakta düşen çatı elektrik direkleri ve kablolara zarar verdi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Kars Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Sokağa düşen çatı elektrik direklerine ve kablolarına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri istendi. Yaşanan olay nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Mahalle sakini Bulut Yıldız, "Biz işten geldik. Saat altı çeyrek falandı. Kütürtü sesi geldi. Biz herhalde amcamların çatısı uçtu dedik. Koşa koşa geldik. İşte durum bu vaziyette. Altta direk vardı. Ateşler, kıvılcımlar çıkıyordu. Hemen elektrik ekiplerini aradık, 2 saatte gelecek. İtfaiyeyi aradık, 10 dakika sonra geldi. Elektrik ekipleri hala gelecek. Yaralı ve can kaybı yok Allah'a şükür. Burada bir araba vardı da Allah'tan ağabeyimiz işteydi. Sıkıntı yok araba yok şu anda. Ama şu araba alınamıyor, elektrik akımı olduğu için" dedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

(FOTOĞRAF)

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Yeni Yıl Öncesi IŞİD'e Karşı Operasyonlarda Yüze Yakın Zanlı YakalandıYeni Yıl Öncesi IŞİD'e Karşı Operasyonlarda Yüze Yakın Zanlı Yakalandı
Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele tehlike oluşturduAvcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele tehlike oluşturdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de şiddetli fırtınanın 5 katlı binanın çatısını uçurduğu anlar kamerada

Canlarını zor kurtardılar! Korku dolu anlar kamerada

Avcılar’da şiddetli rüzgarda iskele koptu! Cadde trafiğe kapatıldı

İskele koptu, cadde trafiğe kapatıldı

Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı! Meteoroloji'den uyarı

Dev dalgalar limanı aştı! Meteoroloji'den uyarı

İstanbul ve Ankara'da yılbaşı gecesi için güvenlik önlemleri artırıldı

Emniyet ve Valilik'ten önemli açıklama! Güvenlik önlemleri artırıldı

Cezaevinden izne çıkıp firar etti! Eşini 20 yerinden bıçakladı

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Eşini yangında hayatını kaybeden kadının sözleri yürek yaktı: Beni görünce gözünü açar

Yürek yakan anlar! 'Beni görünce gözünü açar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.