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Ümraniye'de TEM otoyolunda trafik kazası : 2 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE  Çamlıca Gişeleri'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı.

Ümraniye'de TEM otoyolunda trafik kazası : 2 yaralı (1)

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE Çamlıca Gişeleri'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Trafik kazası TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra Edirne iskametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün sürücüsü Sefer Ülgen yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sefer Ülgen ve yanında bulunan Soner Avcı kaza nedeniyle minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sefer Ülgen ve Soner Avcı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Ülgen ve Avcı ambulans ile çevreki hastanelere kaldırıldı. Minibüsün arka koltuğunda bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Minibüstekilerin kurban kesiminin ardından evine döndükleri öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle çevreye de et parçalarının savrulduğu görüldü.

(FOTOĞRAF)

Ümraniye'de TEM otoyolunda trafik kazası : 2 yaralı (1)Ümraniye'de TEM otoyolunda trafik kazası : 2 yaralı (1)Ümraniye'de TEM otoyolunda trafik kazası : 2 yaralı (1)

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