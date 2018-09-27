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Ümraniye'de trafik kazası : 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

Ümraniye'de trafik kazası : 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şerifali Mahallesi Barbaros Caddesi ile Burhan Sokak kesişiminde 34 VN 6570 plakalı minibüs ile 34 KY 4078 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü, takla atan minibüste sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

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