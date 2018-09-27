Ümraniye'de trafik kazası : 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şerifali Mahallesi Barbaros Caddesi ile Burhan Sokak kesişiminde 34 VN 6570 plakalı minibüs ile 34 KY 4078 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü, takla atan minibüste sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!
Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık
Günün en iğrenç haberi! 3 kızını birden...
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum