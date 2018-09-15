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Ümraniye'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

Ümraniye'de trafik kazası: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tem Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Perihan Torlak idaresindeki 34 ZC 5579 plakalı otomobilin lastiği patladı. Durumu fark eden Torlak, emniyet şeridine yöneldiği sırada, aracına arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, önce 39 AE 905 plakalı bir otomobile, ardından da bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak, araçlardaki 3 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Ümraniye'de trafik kazası

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