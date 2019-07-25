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Ümraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de trafikte tartışan iki sürücü tekme tokat kavga etti.

Ümraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kamerada

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de trafikte tartışan iki sürücü tekme tokat kavga etti. Araya girenlerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonuyla kaydedildi.
Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler tekme tokat birbirlerine saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, kavga nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kavga yüzünden yolda kalan bir kadın sürücü yaşanan duruma isyan etti.

KAVGA YÜZÜNDEN YOLDA KALAN KADIN SÜRÜCÜ: MEDENİ OLUN
Öte yandan kavga anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, araçlarından inen iki sürücü tekme tokat birbirlerine saldırıyor. Diğer sürücüler ve çevredekiler ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Yolda kalan kadın sürücü kavga edenlere, "Sizin yüzünüzden geç kalıyorum. Saygılı olun biraz. Medeni olun." diyor. Görüntülerin devamında kavga son buluyor.
(FOTOĞRAFLI)

Ümraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kameradaÜmraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kameradaÜmraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kameradaÜmraniye'de trafikteki tekmeli-tokatlı kavga kamerada

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