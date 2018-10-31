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ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA  Ümraniye'deki birçok adreste uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Ümraniye'deki birçok adreste uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ümraniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı. Adreslerdeki aramalar da bir süre devam ederken gözaltıların olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Dumlupınar Mahallesi Ünye sokaktaki baskın yapılan adres
-Polislerden görüntü
-Polis helikopteri görüntüsü
-Polis köpeklerinin araması

-Polislerin adrese girmesi
-Polisin bayrağı yerden aldığı Türk bayrağını katlaması
-Genel ve detaylar

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