Ümraniye’de yanan fabrikada itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Ümraniye’de bulunan bir yatak baza fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin saatler süren uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangının üzerinden neredeyse bir gün geçmesine rağmen olay yerinde itfaiyenin çalışmalarını devam ettiği görüldü. Öte yandan yangının fabrikada bıraktığı hasar gözler önüne serildi.

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yatak baza fabrikasında geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Alevler tüm fabrikayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri saatler süren uğraşları sonucu yangını söndürmeyi başardı.

Öte yandan yangının çıkmasının üzerinden neredeyse bir gün geçmesine rağmen fabrika ve çevresinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını hala devam ettiği görüldü. Büyük çaplı yangını fabrikada bıraktığı hasar ise gözler önüne serildi.

