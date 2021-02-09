HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye’de yanan fabrikada itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Ümraniye’de yanan fabrikada itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

09.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de bulunan bir yatak baza fabrikasında yangın çıktı.

Ümraniye’de bulunan bir yatak baza fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin saatler süren uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangının üzerinden neredeyse bir gün geçmesine rağmen olay yerinde itfaiyenin çalışmalarını devam ettiği görüldü. Öte yandan yangının fabrikada bıraktığı hasar gözler önüne serildi.

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yatak baza fabrikasında geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Alevler tüm fabrikayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri saatler süren uğraşları sonucu yangını söndürmeyi başardı.
Öte yandan yangının çıkmasının üzerinden neredeyse bir gün geçmesine rağmen fabrika ve çevresinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını hala devam ettiği görüldü. Büyük çaplı yangını fabrikada bıraktığı hasar ise gözler önüne serildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Kuyucak'da hiç koronavirüs vakası görülmedi!Kuyucak'da hiç koronavirüs vakası görülmedi!
11 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 11?11 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 11?
1/

En Çok Okunan Haberler

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar uyarısı! Tarih vererek uyardı: 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Adalet Bakanlığı CTE katip alımı sözlü sınav 2021: CTE katip başvuruları ne zaman açıklanacak? Ceza İnfaz Kurumu katiplik şartları nedir?

CTE katip alımı sözlü sınav ne zaman?

27. Dönem POMEM sınavı tarihleri açıklandı! 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı 15 Şubat'ta!

İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Urla açıklarında korkutan deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.