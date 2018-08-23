Ümraniye'de yangın

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar’dan itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada üst katlarda bekleyen bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Bu kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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