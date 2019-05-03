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Ümraniye'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 02:08 | Son Güncelleme

Ümraniye'de yangın

İSTANBUL (AA) - Ümraniye’de bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine söz konusu adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suriyeli bir ailenin yaşadığı öğrenilen evde dumanlar nedeniyle mahsur kalan, birisi 2 aylık bebek olmak üzere 3 kişi, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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