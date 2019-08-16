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Ümraniye'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

Yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiyeciye, olay yerinde müdahale edildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 16 katlı bir binanın 10. katında çıkan yangında bir itfaiyeci dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Bakla Sokak'taki 16 katlı bir binanın 10. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Ümraniye, Kayışdağı, Ünalan ve Kadıköy itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri itfaiye görevlisine olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıktığı dairede hasar oluştu.

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Ümraniye yangın

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