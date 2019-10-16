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Ümraniye'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

Yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi, Yakamoz Sokak'taki bir mobilya atölyesinde, saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tek katlı atölyenin çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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mobilya atölyesi Ümraniye yangın

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