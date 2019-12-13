HABER

Ümraniye'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 03:26 | Son Güncelleme

Apartmanda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenevler Mahallesi Berra Sokak'ta bulunan 12 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında oluşan dumanın apartman boşluğunu kaplaması nedeniyle üst katlarda oturanlar binada mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının başladığı elektrik panosundaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da 48 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşları itfaiye merdivenleriyle tahliye etmek için çalışma başlattı.

Binadan tahliye edilenlere olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken, ciddi biçimde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Bariyerlerin üzerine çıkan minibüsteki vatandaşları itfaiye kurtardıBariyerlerin üzerine çıkan minibüsteki vatandaşları itfaiye kurtardı
Ümraniye'de gece yarısı yangın paniği!Ümraniye'de gece yarısı yangın paniği!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye yangın

En Çok Okunan Haberler

Maçta Türkiye aleyhine pankart açıldı!

Maçta Türkiye aleyhine pankart açıldı!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye’de 12 katlı binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de gece yarısı yangın paniği!

Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 

Antidepresan için eczanelerin camlarını kırdı 

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.