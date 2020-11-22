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  4. Ümraniye’de yangın çıkan evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı

Ümraniye’de yangın çıkan evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı

22.11.2020 00:20 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de 4 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Yangın, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Ulukent Sokak üzerinde meydana geldi.

Ümraniye’de 4 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Ulukent Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında bulunan ve yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan yabancı uyruklu 8 kişiyi kurtardı. Yangın esnasında dumandan etkilenenler olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında ise evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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