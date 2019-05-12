HABER

Ümraniye’de yangında içeride mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Ümraniye’de iki katlı binanın üst katında çıkan yangında anne ve iki çocuğu mahsur kaldı.

Ümraniye’de iki katlı binanın üst katında çıkan yangında anne ve iki çocuğu mahsur kaldı. Anne ve çocukları komşuları tarafından kurtarılırken, binanın üst katı kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye’deki İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan anne ve 2 çocuğu mahsur kalınca çevredeki komşular yardıma koştu. Komşuların yardımıyla anne ve çocukları binadan çıkarıldı.
Anne ve çocukları binadan çıkardığını ifade eden vatandaş, “Çocukları balkondan aldım. Anne balkondan kendisine güvenemedi. Ben de kapıya yüklendim, kapıyı açtık. O anda yangın çoğaldı, anneyi kurtardık” dedi.
Alevler ise iki katlı binanın bitişiğindeki diğer binalara sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, binada bulunan 1 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

PARTNER"Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar""Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar"
Kamyonetin kasasında 33 kaçak yakalandıKamyonetin kasasında 33 kaçak yakalandı
Kavgada silahla kafeye ateş açtı: 10 yaralıKavgada silahla kafeye ateş açtı: 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.