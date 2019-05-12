Ümraniye’de yangında içeride mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı

Ümraniye’de iki katlı binanın üst katında çıkan yangında anne ve iki çocuğu mahsur kaldı. Anne ve çocukları komşuları tarafından kurtarılırken, binanın üst katı kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye’deki İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan anne ve 2 çocuğu mahsur kalınca çevredeki komşular yardıma koştu. Komşuların yardımıyla anne ve çocukları binadan çıkarıldı.

Anne ve çocukları binadan çıkardığını ifade eden vatandaş, “Çocukları balkondan aldım. Anne balkondan kendisine güvenemedi. Ben de kapıya yüklendim, kapıyı açtık. O anda yangın çoğaldı, anneyi kurtardık” dedi.

Alevler ise iki katlı binanın bitişiğindeki diğer binalara sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, binada bulunan 1 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

