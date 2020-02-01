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Ümraniye'de yangında mahsur kalan yaşlı çifti komşuları kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın girişi katında yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın girişi katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan yaşlı çift vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yangın, Parseller Mahallesi, Firuz sokakta saat 12.00 sıralarında 3 katlı binanın girişi katında çıktı. İddiaya göre burada eşiyle birlikte yaşayan 72 yaşındaki Oğuz Çolaklar elindeki sigara yatağa düşürdü. Eşyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU
Yangını gören yaşlı çiftin komşuları yardıma koştu. Kapıyı açan vatandaşlar yaşlı çifti dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Oğuz Çolaklar ve eşine ayran içirildi. İlk müdahaleleri burada yapılan Çolaklar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaşlı çiftin yardımına koşan bir komşusu "Dumanları görünce hemen hortumla su tuttuk. Yaşlı ve hasta bir çift vardı. Daireye girerek mahsur kalanları çıkardık." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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