Ümraniye'de yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı (1)

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de dört katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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