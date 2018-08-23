ÜMRANİYE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI -1 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ümraniye'de dört katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü:
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- Yangından görüntüler
- İtfaiyenin müdahalesi
- İtfaiyenin kurtarma görüntüleri
- Detaylar
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